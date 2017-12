Nueva polémica en Twitter: Leo Caprile le dijo a Tomás Jocelyn-Holt que manejara "la bici con cuidado"

El animador le sacó en cara al ex candidato presidencial la cantidad de votos que tuvo obtuvo en las en la elecciones del 2013.

Una nueva polémica se armó en Twitter, esta vez los protagonistas son el ex candidato presidencial, Tomás-Jocelyn Holt y el animador de televisión Leo Caprile.

Todo comenzó cuando Jocelyn-Holt cuestionó la candidatura de Beatriz Sánchez y de Alejandro Guillier. “Nunca en mi vida he visto 2 periodistas menos calificados, preparados, formados y en condiciones de asumir la presidencia”.

La respuesta de Caprile no se hizo esperar y le respondió duramente al ex candidato presidencial. “Cuantos votos obtuvo Ud. que está tan calificado? 12.500 o me equivoco? Una vez me gané un “Copihue de Oro” con el doble de sus votos. Suelo no hacer esto, pero su arrogancia me puso los pelos de punta. Hasta luego y maneja la bici con cuidado”.

