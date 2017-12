Abuela pensaba que cuidaba a un gato... pero en realidad era una zarigüeya

El nieto de la mujer notó algo raro en la mascota nueva.

Una mujer de la tercera de edad de la ciudad de Kansas, Estados Unidos, pensaba que había rescatado a tres gatos abandonados, pero sólo dos de ellos lo eran.

Eric Hertlein, nieto de la mujer se percató que en realidad había rescatado a un zarigüeya y no a un gato, así lo indicó el sitio Bored Panda.

“Ella me aseguró que era uno de sus gatos. Le dije que no era lo que ella pensaba que era”, aseguró Hertlein al sitito especializado en animales The Dodo.

La zarigüeya recibió el nombre de Tete y la mujer declaró que “todavía no me ha molestado, así que estoy de acuerdo con que esté aquí”.