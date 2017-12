Daisy Ridley, protagonista de Star Wars aseguró que su papel la llevó a terapia psicológica

La actriz que interpreta a Rey, habló sobre como ha tenido que lidiar con el personaje y de cómo esto ha afectado a su familia.

En el marco del estreno de Star Wars: Episodio VIII Los últimos Jedi, Daisy Ridley habló con The Telegraph sobre como ha tenido que vivir desde que se unió a la familia de Lucasfilm, asegurando que ha necesitado terapia psicológica para tratar su ansiedad.

“Desde que era adolescente he sufrido ansiedad, tendría que haberlo hecho mucho antes, pero de repente me di cuenta de lo bueno que es hablar de estas cosas. Vivir todo esto junto al mismo grupo de personas es maravilloso, pero a veces también es muy bueno apartarte (del reparto y equipo de ‘Star Wars’) y realmente procesar lo que está pasando, y cómo me sentía con todo ello”, declaró Ridley.

La actriz que interpreta a Rey también confesó como ha vivo la fama dentro de su familia. “Sé que también fue muy difícil para mi madre. Es difícil para cualquier madre que su hija pequeña de repente sea algo de lo que la gente reclame partes. Algunas veces siento que me he limitado sobre hablar de las cosas buenas y malas, porque nunca he querido parecer desagradecida, lo que tengo la oportunidad de hacer es extraordinario. Pero no siempre es fácil”.