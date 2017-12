FOTOS | Conoce a Juan y a Agustín, los hijos de Felipe Braun

El actor publica constantemente fotografías de sus hijos en la cocina.

Felipe Braun fue papá a los 42 años y en una entrevista con un medio, declaró que pensaba que iba a ser un poca más estricto con ellos.

“Pensé que iba a ser muy parecido a mi papá. Como a mí me tocó de mayor, tengo una personalidad muy diferente a la de mi papá cuando me tuvo. Él tiene un carácter muy suave y a mí me cuesta ser así”.

El actor ha subido distintas fotos con sus hijos, pero todas tienen un factor común, la cocina.

MIRA LAS FOTOGRAFÍAS ACÁ:

Es una alegría familiar que salga bonito un pan de masa madre!!! Mi hijo Juan le da besos! Jajajjaja 😘😘😘😘😍 #Recetasdelviejobraun #felipebraun #felipebraun1 #masamadre #sourdough @lapopularpizzaypan Una publicación compartida de Felipe Braun (@felipebraun1) el 16 de Mar de 2016 a la(s) 7:06 PDT

Como no me van a quedar ricos los panes, el ayudante infaltable es delicioso en sí mismo!! Una publicación compartida de Felipe Braun (@felipebraun1) el 23 de Jul de 2016 a la(s) 9:45 PDT