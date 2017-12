Lucy Ana Avilés sale en defensa de Kast y no pasó inadvertida

La conocimos durante el verano de este 2017 por ser hacer posible la llegada del Supertanker que llegó a combatir los devastadores incendios forestales de la zona centro sur de Chile. Es Lucy Ana Avilés, esta psicóloga chilena que hoy se viviendo en Estados Unidos se ha convertido en una filántropa junto a su marido Benjamín Walton.

Sin embargo, hoy Lucy Ana salió a la palestra no por sus obras sino que por una férrea defensa que hizo del diputado y ex candidato presidencial José Antonio Kast.

Esto, porque un usuario de twitter cuestionó a Kast por tener una asistencia al congreso que sólo alcanza el 48%, la más baja de todos los diputados según indicó. El usuario en su mensaje escribió: Cualquier persona de derecha saldría vociferando “vago mantenido por el estado”, pero la doble moral de siempre, no lo dejará reconocer la grave falta”.

Denle un vistazo a kast y su 48% de inasistencia, el mas alto de “todos los diputados”, cualquier persona de derechas saldria vociferando; “vago mantenido por el estado”, pero la doble moral de siempre, no los dejara reconocer la grave falta. 😠

Sin embargo, Avilés no dejó pasar el ataque y respondió con un claro mientras Kast “no asistió al Congreso donó parte de su sueldo a diferentes fundaciones. Qué opinas de tu comentario?”

Oye debieses saber que @joseantoniokast mientras No asistió al Congreso donó parte de su sueldo a diferentes fundaciones.Qué opinas de tú comentario? donhttp://www.eldinamo.cl/nacional/2017/09/06/jose-antonio-kast-donara-su-dieta-parlamentaria-durante-la-campana-presidencial/ https://t.co/RN1eTd1gSh

El mesaje de Lucy Ana no pasó desapercibido y generó una serie de respuestas del mismo aludido:

Contesté a tu pregunta y cambias el tema, difícil dialogar así. No vale mi tiempo.

A mi me interesa bien poco q done su sueldo, ademas lo tienen q hacer por ley si no va a trabajar, le recuerdo q la campaña de su admirado trump chileno, finalizo en noviembre…

Ahora respondeme tu, estas a favor de trump?

— EduardoNavarroCores (@EduNavarroCores) 8 de diciembre de 2017