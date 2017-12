Twitteros destrozaron a Lisandra Silva por su participación en La Divina Comida

En la última edición del programa participaron Gonzalo Feito, Pablo Mackena y Marcela del Valle.

En redes sociales tuvieron duras críticas hacia el programa La Divina Comida, ya que los televidentes consideraron que el episodio fue de los más fomes de la temporada.

Los participantes fueron Gonzalo Feito, Pablo Mackena, Marcela del Valle y Lisandra Silva. Esta última se llevó gran parte de las críticas, ya que se le quedo un pedazo de comida entre los dientes.

MIRA LOS TWITS ACÁ:

Y quien xuxa es esa mina terrible fome, la tal Lisandra..fome la mina…le da cualquier color e igual se lo come con quesillo #LaDivinaComida

#LaDivinaComida q fomes están… la lisandra es simpática pero medio fome, poco interesante … la actriz co.o q no pesca… feito como jote y mackenna no se… igual me gusta él

— simoni (@simonluque2008) 10 de diciembre de 2017