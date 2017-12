Joven atacada con un cuchillo por chofer de Uber marcó el capítulo de En Su Propia Trampa

Este domingo se transmitió el último capítulo de la temporada 2017 de En Su Propia Trampa, el que estuvo marcado por casos de acoso y violencia de parte de choferes de Uber.

Uno de los casos más impactantes fue el de María Jesús Celedón, una joven de 20 años que fue atacada por su conductor de la aplicación. Celedón pidió un Uber el 5 de junio desde Las Condes hasta su casa en La Reina.

Según narró la joven, inicialmente el chofer solamente le pidió que le indicara la dirección. Sin embargo, cuando quedaban 300 metros para llegar a su casa, “el tipo frena y en eso me agarra del pelo, y con su otra mano saca un cuchillo, al intentar defenderme, me corta el dedo”.

Celedón además señaló que el hombre le decía que la iba a matar mientras ella le pegaba patadas al auto para poder escapar. “Ahí agarro el cuchillo, en el forcejeo me paso a llevar y el cuchillo se cae”, añadió. “Tenía todo con sangre y me llevaron al Hospital Militar, me pusieron 8 puntos en el dedo meñique”.

La investigación estuvo a cargo del OS9 de Carabineros, y el chofer se encuentra en prisión preventiva mientras dure esta investigación.