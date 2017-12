La cinta Una Mujer Fantástica recibió una nominación a los Globos de Oro

El filme Una Mujer Fantástica, del cineasta nacional Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela Vega, fue nominado a los Globos de Oro 2018 como Mejor Película Extranjera.

La cinta competirá contra BPM de Francia, Loveless de Rusia, The Square de Suecia y First They Killed My Father de Cambodia (dirigida por Angelina Jolie).

Esta es la cuarta vez que una película chilena compite en esta ceremonia, tras las participaciones de La Nana, El Club y Neruda.

Una Mujer Fantástica viene de triunfar en los Premios Fénix, donde se impuso en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Actuación Femenina.

Esta nominación aumenta las expectativas de cara a los Premios Oscar y los Premios Goya, donde la cinta es la representante de cine chileno.