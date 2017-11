14 países refuerzan la búsqueda del ARA San Juan

Expertos señalan que el clima no ayuda a la detección del submarino.

La búsqueda del submarino y sus 44 tripulantes, se concentraba en un radio de 36 km dentro del área general de rastrillaje en el Atlántico sur, a unos 450 km de las costas de la Patagonia, sin embargo no han surgido noticias positivas.

“La situación, el ambiente, no deja de ser extremo y adverso, pero no podemos confirmar ni ser categóricos hasta tanto no tener más evidencias. Todos los medios están desplegados”, aseguró el portavoz de la Armada, Enrique Balbi.

14 países participan del operativo de búsqueda y rescate. Pero los que poseen la “tecnología y los medios modernos más adecuados son Estados Unidos y Rusia, como un legado del desarrollo en la Guerra Fría”, el ingeniero naval y experto en submarinos Horacio Tettamanti.

“La detección de un submarino es un proceso muy difícil y hay muchos factores que entran en juego, como el clima”, dijo Adam Slavinsky, piloto de un avión P-8 de la Marina de Estados Unidos, a su regreso de una misión de avistaje.