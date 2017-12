Diario británico debió pedir disculpas tras notorio error en su portada

Más de alguna vez se ha visto que un periódico tenga un error, pero pocas veces han sido tan importantes como el que le ocurrió al Cambridge News de Reino Unido.

En la edición de hoy 6 de diciembre, la portada de la publicación apareció con el mismo diseño que siempre, solo que en vez de tener un titular principal, el texto decía “100PT SPLASH HEADING HERE”, lo que corresponde a la instrucción del editor para agregar en ese lugar un titular de ese tamaño.

Pero eso no fue todo. Debajo del “titular”, aparece otro texto que indica que “esto es una tira con dos pisos con una referencia cruzada a”, seguido por la instrucción de agregar el número de página correspondiente.

Front page ready to go? You checked it?

Yeah, it’s good. @CambridgeNewsUK pic.twitter.com/YqazwkQ7ZZ

— Gareth Marlow (@GarethMarlow) December 6, 2017