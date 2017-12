Policía de Nueva York reportó explosión en terminal de buses de Manhattan

En un terminal de buses de Manhattan, Nueva York se produjo una explosión de origen desconocido.

Según indicó la policía de la ciudad en Twitter, las líneas de metro A, C y E están siendo evacuadas. Además se está realizando labor preventiva.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 11, 2017

Según un nuevo tuit de la policía, un sospechoso de sexo masculino se encuentra detenido. Además, no existirían lesionados.

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 de diciembre de 2017

Times Square right now…..

Explosion in Manhattan pic.twitter.com/qdarvdpitn — POLL TROLL (@PollTroller) December 11, 2017

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó este hecho como un intento de ataque terrorista, señalando que el artefacto explosivo sería una bomba casera.

Además, agregó que “no hay incidentes o actividades adicionales conocidas”, y llamó a los ciudadanos a contactarse con las autoridades en caso de tener información sobre el individuo detenido o sobre el ataque en sí.