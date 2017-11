Niño de 4 años intentó robar casi 100 mil pesos a hombre en cajero automático

El lunes 20 de noviembre a las 13:30 hrs, Juan Alberto Ibarra entró a un cajero automático en Valparaíso donde se encontraban al menos 6 personas, incluyendo un niño de 4 años.

El niño estaba jugando con los botones de un cajero automático, pero cuando es echado de ahí por una clienta, se instala junto a Ibarra.

“Se para un niño chico al lado y cuando sale la plata, mete la mano y me saca toda la plata. Con una rapidez abismante, como un delincuente avezado y sale arrancando, me di vuelta y lo alcancé a agarrar y le dije ‘cómo se te ocurre sacar la plata de otras personas’ y el niño sólo me decía ‘suéltame cul…, suéltame cul…’. Ahí soltó todos los billetes”, detalló el afectado a un medio local.

Todos alrededor quedaron impactados tanto por el hecho como por la reacción del menor.

"Los padres son ambulantes y me explicaban que no tomaban medidas porque son "choros" y temen que haya represalias en contra de los trabajadores. El niño entra a las oficinas, es incontrolable" Fue la respuesta desde la sucursal del banco

“Yo pregunté por la mamá y nadie ahí era, yo pensé que estaba con la señora del cajero de al lado, pero no. Cuando me descuidé, el niño salió disparado para afuera. Esto me ocurrió a mí, pero pudo haberlo hecho con una señora de la tercera edad que jamás podría pillarlo”, señaló.

Cuando se dirigió al personal del banco para denunciar el hecho, le respondieron que ya es conocido, porque habitualmente ingresa a la sucursal e intenta sacar cosas.

“Me dijeron que con el niño han tenido muchos problemas porque constantemente entra roba libretas, timbres, papeles o toca la alarma. Los padres son ambulantes y me explicaban que no tomaban medidas porque son “choros” y temen que haya represalias en contra de los trabajadores. El niño entra a las oficinas, es incontrolable”, sostuvo.

Ibarra hizo la denuncia respectiva al tribunal de Familia, donde está alojado y se emanará una citación a la madre. A partir de este punto, el procedimiento es sacar un informe al colegio donde estudia (que ya está identificado), evaluar las competencias parentales de la madre y generar una audiencia y determinar si ella u otro familiar puede hacerse cargo.

En caso contrario, el niño podría ser enviado a una residencia.

Desde el Sename señalaron que el niño no está en ningún programa ambulatorio del sistema, por tanto es el Tribunal de Familia quien tiene que tomar las determinaciones.