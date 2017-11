Luksic ayudará a mamá que le pidió ayuda por Twitter

Ya es conocido que el empresario nacional Andrónico Luksic es un activo usuario de Twitter y que a través de esta red social ha ayudado a algunas personas que le han pedido ayuda en momentos de crisis.

Tal es el caso de Dani Pavez, que desde su cuenta intentó comunicarse con él: “Don @aluksicc le debo cerca de 2M a la isapre. Mi hijo de 7 años tiene autismo y una enferm. inmune. Si no pago, no puedo hacer la transfusión que necesita al mes y se me muere de un simple resfrío. Le pido ayuda, debe hospitalizarse en 2 semanas. No puedo + 😥”, dijo, acompañando su mensaje con un video

Luego de conocer el caso, Luksic respondió: “Dani, cuente con mi ayuda. Ahora a enfocarse en entregarle toda la fuerza y energía a su hijo!! Un abrazo”.

Daniela también hizo un llamado a “Quien quiera seguir ayudando a Martín puede hacerlo a cuenta corriente 455 38 638 banco BCI, rut 14.120.332-0 mail daniela.pavez@gmail.com . Él tiene autismo y una enfermedad inmune, cada dosis cuesta cerca de 850 mil al mes, llevamos 15 hospitalizaciones, no puedo más”.

