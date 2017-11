Usuarios reportan caída en el servicio de Entel

Durante la tarde de este jueves, usuarios de la compañía Entel reclamaron en Twitter una supuesta falla en el servicio de telefonía móvil. Debido a la cantidad de estos, el hashtag #Entel fuera trending topic.

Sin embargo el problema no afecta a la totalidad de clientes ya que hay algunos que afirman que el servicio les funciona sin problemas.

Hasta ahora, la compañía sólo ha respondido a través de mensajes programados.

@entel_ayuda qué pasa que no puedo llamar? Y no me pidan mi rut porque no soy la única. No tiene nada que ver el nombre y rut -.-

— ☂ (@JanyFlux) 23 de noviembre de 2017