La tensa pelea entre Pablo Simonetti y José Antonio Neme en Twitter por caso de Carla González Aranda

Esta mañana, la hija de la organizadora del Bus de la Libertad, Marcela Aranda, anunció que inició los trámites judiciales para cambiar su nombre y sexo.

Carla González Aranda explicó además que hace tres años que no ve a su madre y que lo que más le duele es la manera en que Marcela Aranda habla de ella.

A raíz de esta situación, el periodista José Antonio Neme publicó en Twitter un comentario en el que decía que “creo que las causas tienen límites”.

A Pablo Simonetti no le agradó el tuit de Neme, por lo que pidió que aclarara su punto. Ahí comenzó un largo debate entre ambos hombres, quienes cuentan con distinto punto de vista muy diferentes respecto a la decisión de Carla de exponer su situación en los medios de comunicación.

Fue ella la que decidió hacer pública su situación, claramente motivada por el espectáculo de odio que dio su madre delante de todo el país. No hay que pedirle explicaciones a Movilh sino a Marcela Aranda.

Estoy en total desacuerdo. Esta es una muestra de dignidad, de afirmación de la identidad. Toda pobreza viene del odio fanático a los demás no de una sana y valiente demostración de amor propio.

Yo no cuestiono el proceso, el acompañamiento, la voluntad y la valentía -al contrario- pero es un caso especialmente delicado por el contexto…por lo que personalmente creo que participar de la mediatización del caso no ayuda a reconstruir lazos en esa familia @pablosimonetti

El circo lo montó, lo pagó y lo hizo la madre. Su hija hizo una demostración de dignidad. No confundamos.

No comparto esa visión: una mirada diferente no es un circo solo porque no ve la realidad como yo la veo…. https://t.co/8K84lgMQLg

— Jose Antonio Neme (@jananeme) November 28, 2017