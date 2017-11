Bachelet reveló qué le parece la relación entre su hija y el vocalista de Villa Cariño

La Presidenta Michelle Bachelet habló sobre la relación entre su hija, Sofía Henríquez, y el vocalista de Villa Cariño, Max Vivar, la que se dio a conocer hace algunos meses.

“Como cualquier mamá, a mí sólo me importa ver felices a mis hijos”, comenzó diciendo la mandataria al diario La Cuarta, agregando que “si mi hija escoge un músico, un ingeniero o un médico es su decisión. Que la quiera y la respete por supuesto”.

Sin embargo, Bachelet tiene una petición para el músico: “Que no me diga suegra y que me ayude con la plantación de tomates”.

Eso porque cuando deje La Moneda se dedicará a su huerto, y enfatizó que “el único plan que tengo definido es recuperar horas de sueño. Lo más seguro es que aproveche de dedicar tiempo a las cosas que me gustan: cocinar, leer, ver películas. En fin, tantas cosas que he dejado de hacer durante este tiempo”.