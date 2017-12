Hija de Dino Gordillo sufrió violento ataque sexual de parte de un taxista

La hija del humorista Dino Goldillo, Catalina Vega, denunció haber sufrido un brutal intento de violación luego de tomar un taxi para volver a su casa.

La joven de 29 años tomó el vehículo en Barrio Bellavista, e iniciado el trayecto se dio cuenta que el conductor no seguía el camino hacia la dirección que ella le había dicho. Vega decidió llamar a un amigo desde su celular para avisarle del hecho, por lo que el taxista le quitó el teléfono, lo apagó y siguió conduciendo hacia un sitio eriazo en Huechuraba.

Según contó la víctima a Chilevisión, fue ahí donde el hombre “me agarró, me tiró al suelo, empezó a toquetearme. Me resistí a que me abriera las primeras. Saqué una fuerza interior que no tengo, pero era mi vida lo que estaba en juego”. Su defensa la dejó con varias heridas visibles y moretones en piernas, brazos y la cara.

Tras ver frustrado el ataque, el hombre escapó con la cartera de la joven, donde estaba su celular, lo que fue clave para que la PDI diera con él.

El taxista, identificado como Ariel González, de 37 años, fue detenido, y la Fiscalía Centro Norte lo formalizó por los delitos de robo con violencia y abuso sexual, quedando en prisión preventiva. Además arriesga una pena de hasta 15 años de cárcel.