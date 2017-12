PDI y Cancillería descartan detención del frentista Ricardo Palma Salamanca

El canciller Heraldo Muñoz descartó la información entregada por un medio de comunicación mexicano, que decía que el frentista Ricardo Palma Salamanca habría sido detenido en Francia.

“No hay ninguna información oficial a través de los conductos regulares, esto es Interpol, sobre la eventual detención del señor Palma Salamanca”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores.

Además, agregó que “eso no significa que pueda haber otra información más adelante, pero hasta que no haya información por los conductos regulares, lo que tenemos es que no es efectivo”.

La PDI también negó la detención de Palma Salamanca. El jefe de Interpol Chile, Ricardo Quiroz, aseguró que el autor del asesinato de Jaime Guzmán y su pareja Silvia Brzovic “no han sido objeto de detención en territorio francés”, después de consultar con su homólogo en Francia.

También aclaró que “la búsqueda siempre ha sido con total interés, en profundidad, y en coordinación con diversos países”.