Fundación Voces Católicas pide decretar feriado en Santiago por visita del Papa Francisco

Este domingo, la Fundación Voces Católicas pidió al Gobierno que se decrete feriado en Santiago el día de la visita del Papa Francisco.

“Una visita de este tipo conlleva actividades masivas que congregan al 59% de los chilenos que se declaran católicos y a muchas personas más que comparten los principios del Papa Francisco y lo quieren escuchar como líder, ¿por qué no declarar entonces el martes 16 de enero feriado?“, indicó a través de una carta la directora ejecutiva de la fundación, Soledad Errázuriz.

La misiva además señala que “en las últimas semanas me he encontrado en varias oportunidades con personas que me han manifestado ‘me encantaría ir a ver al Papa, pero ese día hay que trabajar"”.

Errázuriz pone como ejemplo a “conserjes, secretarias, vendedores y otros tantos chilenos que dejarán de asistir a un encuentro que no ocurre desde hace 30 años en nuestro país”, y agregó que “el Papa es un líder mundial que aúna, invita al diálogo, al encuentro social y llama a la justicia social. Sabemos que dar un feriado implica ‘un costo económico’, pero es muchísimo más alto el bien social que trae su visita”.