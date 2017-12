Carola de Moras acusa uso no autorizado de su imagen en campaña política

Un lamentable hecho indignó a Carolina de Moras en el marco de las próximas elecciones.

La animadora de “La Mañana” de Chilevisión publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se muestra como supuesto rostro de una campaña presidencial.

La también modelo aseguró que la imagen era falsa.

“A través de este medio quiero aclara lo siguiente: Yo nunca he facilitado, prestado y menos autorizado, el uso de mi imagen para ninguna campaña política. Me indigna que alguien sin escrúpulos pase a llevar mis derechos, sin asumir ninguna consecuencia”, escribió Carola de Moras junto a la publicación y agregó “Aquí hay un engaño, que pretende generar confianzas falsas, solo para obtener más votos. Creo que esa no es la forma. (Y para los pequeños mal pensados y poco tolerantes de siempre, haría lo mismo si se tratara del otro candidato). Que tengan todos un buen día!”.