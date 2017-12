Funcionarios del Registro Civil presentan querella contra Nelly Díaz

La actual directiva de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil presentó una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra su ex líder, Nelly Díaz, por presunta apropiación indebida durante su periodo.

De acuerdo a los acusadores, Díaz se habría negado a hacer entrega de los documentos contables durante su administración. Hecho en el que también habría estado involucrado el ex tesorero Fernando Becerra.

Consultada por la presentación de esta querella, Díaz indicó que “apropiación indebida es una palabra fuerte. Es grave la acusación que están haciendo”.

“A ellos no le consta nada, porque aún estamos en la instancia civil y ellos aún no entregan documentos que a contralora necesita para entregar el balance de los últimos dos años. Aquí están manchando mi honra y la de mi familia y eso no lo aceptaré”, agregó.

Nelly Díaz se hizo conocida durante 2015, al liderar movilización de funcionarios durante 39 días que la tuvo enfrentada contra la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco.