Estos son los comentarios que dejó el video de presentación del Debate ANATEL

El inicio del último debate presidencial estuvo marcado por un video inaugural que destacó los grandes hitos de la televisión chilena.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

esta apología de la tv abierta no me mueve nada. nada. me siento millennial. #debateanatel.

— Martín Gerlach (@mgerlach) 12 de diciembre de 2017