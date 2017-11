Beatriz Sánchez y los resultados en las encuestas: "Quiero una explicación"

La candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, habló desde su comando en el centro de Santiago, y declaró su felicidad por el resultado de estas elecciones, ya que su 20% sorprendió al público.

“Estoy tan feliz. Más de un millón de personas, cerca de un millón votaron por el cambio”, dijo una emocionada Sánchez, recordando que con los triunfos de los candidatos a diputados , formó una bancada.

“Vamos a seguir trabajando para ustedes que confiaron en nosotros y nosotras. Vamos a seguir trabajando incansablemente de puertas abiertas, dialogando, mirando a los ojos…. porque el Frente Amplio llegó y para quedarse”, recalcó.

Sin embargo, la periodista aseguró que la campaña fue desigual, sobre todo en lo económico. Pero que actuaron honestamente y con la “ingenuidad” necesaria.

Además, envió un duro mensaje a las encuestas, ya que predijeron que su resultado sería menor.

“Un mensaje bien clarito. A todas las encuestas que decían que íbamos a estar abajo. Dónde esta ese oráculo que es la CEP, borrándonos del mapa. Dónde están las otras encuestas diciendo como la Adimark, están fuera, pueden llegar cuartos o quintos. Yo me pregunto si esas encuestas hubieran dicho la verdad a lo mejor si estaríamos en segunda vuelta”, precisó.

“Yo mañana quiero una explicación, una explicación de éstos que se sienten dueños de Chile, que decían que estamos afuera. En qué momento íbamos a sacar un 8% si sacamos un 20%”, afirmó.

Al referirse a la postura que ella y su partido adoptarán en la segunda vuelta, llamó a todos a una conversación “a puertas abiertas”: “El Frente Amplio tiene un liderazgo que entendemos, distinto. A mí me gustan que las cosas se conversen desde abajo y lleguen hacia arriba. No me gustan las cocinas. No quiero que entren diez personas a un diálogo, u ocho o siete. Estos es abierto. Puertas abiertas”, dijo.

A pesar de esto, la ahora ex abanderada aseguró que “Sebastián Piñera es un retroceso para este país y el país va para otro rumbo”.