Guillier y su paso a segunda vuelta: "Hoy triunfó el futuro y no el pasado"

El candidato de la Fuerza de la Mayoría agradeció los llamados de Beatriz Sánchez y de Carolina Goic”

Alejandro Guillier no ocultó su alegría, luego de alcanzar el 22,7% de los votos. En su discurso, fue enfático en la renovación y en la mirada a futuro, agradeciendo el saludo de Ricardo Lagos. “Quiero decirles a todos que tengo la convicción que hoy triunfó el futuro y no el pasado, pero necesitamos reconstruir una unidad profunda. Quiero agradecer el saludo del ex Presidente Ricardo Lagos que ha expresado su adhesión a mi candidatura. Esta noche comienza un nuevo Chile, más amplio, diverso y solidario”.

“Chile quiere otro camino y lo ha expresado en el voto. Quiero saludar con especial cariño y agradecer los llamados de Beatriz Sánchez y Carolina Goic”, dijo el candidato de la Fuerza de la Mayoría.

Además, el senador tuvo palabras de agradecimiento a las personas que buscan “el cambio”, asegurando que “vamos a abordar el mandato popular expresado en esta jornada”.