Loreto Letelier, una de las víctimas de las elecciones del 19 de noviembre

La candidata UDI a diputada por el distrito 9 obtuvo un pésimo resultado en la jornada de ayer.

Letelier se hizo conocida a lo largo de su campaña por declaraciones que encendieron las redes sociales y que hicieron que, hasta la cúpula del partido y el mismísimo Sebastián Piñera, tuvieran que dar excusas por sus dichos.

Una de las polémicas más grandes, que marcó la campaña de de la candidata gremialista, fue decir que las víctimas del “Caso Quemados” se habían incendiado a si mismas. Otra, cuando indicó que la educación gratuita ya existía y estaba en Internet.

Sus dichos y la constante polémica desencadenaron que la votación fuera muy baja, con sólo un 0,6% de los votos. Esta votación, no solo generó que Letelier no fuera electa, sino que también, su compañera de lista, la diputada Claudia Nogueira, tampoco pudiera llegar a la reelección dado que no lograran sumar los votos necesarios como partido. Esto, dado el nuevo sistema proporcional con el que se eligen nuestros honorables.

Lo anterior, permitió que la ex triatleta Erika Olivera obtuviera una alta votación que alcanzó el 9,13% de los sufragios (con un 99,96% de las mesas escrutadas).

Finalmente los candidatos electos del distrito por el que competía Letelier fueron los siguientes:

– Karol Carriola (Partido Comunista de Chile) con un 14,96%

– Erika Olivera (Renovación Nacional) con un 9,13%

– Sebastian Keitel (Evolución Política) con un 8,97%

– Maite Orsini (Revolución Democrática) con un 6,48%

– Jorge Duran (Renovación Nacional) con un 5,75%

– Cristina Girardi (Partido por la Democracia) con un 4,8%

– Boris Anthony Barrera (Partido Comunista de Chile) con un 1,29%