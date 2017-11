Beatriz Sánchez sobre segunda vuelta: "No me voy a juntar con el otro candidato para definir el futuro de Chile"

Durante esta jornada, los distintos personeros del Frente Amplio se refirieron sobre la segunda vuelta presidencial, y si la coalición entregará o no su apoyo a la candidatura de Alejandro Guillier.

En el matinal Mucho Gusto, de Mega, Beatriz Sánchez indicó que ellos no son dueños de los votos de sus seguidores, y reiteró que no quieren hacer “política de cúpula”, y que no se va a “juntar con el otro candidato o con su delegado para tomarnos un café y decidir el futuro de Chile.

Por su parte, Giorgio Jackson señaló que la “presión y responsabilidad sobre el futuro de la segunda vuelta” no recae en el Frente Amplio sino que en Guillier y su campaña y su capacidad para movilizar a los votantes.

Cada partido y movimiento que conforma el Frente Amplio tiene hasta el 29 de noviembre para definir si apoyará o no la candidatura del actual senador.