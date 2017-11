Diputada Érika Olivera: "No me gustaría tener un país como Venezuela"

La ex maratonista aseguró que si Sebastián Piñera no es elegido, Chile podría podría ser como el país gobernado por Nicolás Maduro.

La diputada electa por el distrito 9, Érika Olivera anunció que trabajará en la campaña a favor de Sebastián Piñera, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Olivera es representante de Renovación Nacional y en una entrevista con un medio nacional, declaró que si el abanderado de la centro derecha no se convierte en el próximo Presidente, Chile será una nueva Venezuela.

“Entreguemos el mensaje de quitarle el miedo a la gente porque hoy día lo que provoca el otro sector, precisamente, es el temor. A mí no me gustaría tener un país como Venezuela. Y lo digo sinceramente. No me gustaría que mis hijos vieran una realidad como la que vemos a través de los medios de comunicación, lo que están viviendo millones de venezolanos”, comentó.

La ex maratonista reconoció que esa posibilidad puede existir si Alejandro Guillier es electo este 17 de diciembre. “Es lo que veo para el futuro de nuestro país si seguimos así. Lo más probable es que vayamos hacia allá y eso es lo que yo como persona de esta sociedad no quiero eso para mi país, no quiero eso para Chile”, sentenció.