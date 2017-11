Carolina Goic: "Hubo parlamentarios DC que nunca apoyaron mi candidatura"

Carolina Goic, ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana, aseguró que algunos parlamentarios fueron desleales con su candidatura a La Moneda.

Además, la ex presidenta de la falange acusó que “en la DC hace rato que se perdió la disciplina partidaria. Y cuando usted centra sus esfuerzos en la ingeniería electoral y deja de lado la mirada más profunda de la sociedad, se produce una desconexión que no ha ido pasando la cuenta”.

“Si usted no respeta los códigos internos de mínima disciplina que tiene que haber en un partido, está implantando el germen de la autodestrucción: se pierden las normas de convivencia y eso va generando un desgaste progresivo. Cuando fui a presentar mi renuncia a la sede del partido, me recibieron con una barra brava de apoyo a Guillier. Eso no corresponde”.