El furioso mensaje en vivo del hijo de Jorge Soria a Fulvio Rossi

Luego de la derrota del senador independiente Fulvio Rossi para ser reelecto en el Congreso por Tarapacá, el hijo del parlamentario electo Jorge Soria, Jorge Soria Maquiavelo, le envió un duro mensaje a través de la televisión.

En las pantallas del canal regional RTC de Iquique le habló directamente a Rossi, asegurando que era un sinvergüenza.

“Es la locura máxima pretender decir que aquí hubo un atentado del comando de Jorge Soria, bajo muy bajo, nunca visto en política nacional. Y bueno chao Rossi”. Para luego pedir unos segundos para enviarle un recado que quede grabado “en las cámaras”, dijo enfáticamente.

“Me gritaste en Arica, hace ocho años atrás: ‘te maté, a ti y a tu familia los maté, no existen, no son nada, los maté’ y estaba mi hijo chico en mis brazos. Hoy te digo a ti, no te mate, te eliminamos de la vida política, sin vergüenza, corrupto y enfrenta las querellas que te vienen, chao, sinvergüenza de mierda”, sentenció.