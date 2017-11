El Ministerio Público está investigando a Andrés Zaldívar por tráfico de inmigrantes y cohecho

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, está siendo investigado en calidad de imputado por el Ministerio Público por el caso de tráfico de migrantes y cohecho.

Un oficio enviado por el fiscal Marcelo Carrasco solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago seguir escuchando las conversaciones del senador por sus presuntos vínculos con el empresario Álvaro Jofré Cabezas, quien ingresó con 32 ciudadanos chinos al país entre el 7 de junio y el 12 de julio de este año.

Según la información entregada por La Tercera, la investigación comenzó el 16 de junio, luego de una denuncia de la PDI por inmigrantes que entraron al país con visa de turista.

La indagatoria incluye escuchas telefónicas a Jofré, medida que la Fiscalía sintió necesaria de ampliar a otros números, entre ellos, el del senador Zaldívar.

El fiscal señaló en el oficio, que se estableció que Jofré “se comunica con el senador Andrés Zaldívar, quien en al menos en tres ocaciones le indica que se ha contactado con Carlos Appelgreen Balbontín, actualmente director general de Asuntos Consulares e Inmigración, para revisar la gestión que le encomendó, esto es, le habría pedido que revisara la situación de las visas gestionadas por el imputado”.

Por su parte, Zaldívar, quien no logró la reelección en el Senado en las parlamentarias del domingo, rechazó las acusaciones en su contra: “No tengo nada que ver con cohecho o tráfico de inmigrantes, nunca le he pagado a nadie ni tampoco he recibido platas de otras personas.