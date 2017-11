Gobierno por nuevo anuncio de Piñera sobre gratuidad: “Tenemos que ver cuál es la letra chica”

Luego de que el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, modificara su postura en torno a la gratuidad en la educación superior —señalando que la va a ampliar— la ministra Paula Narváez cuestionó dichas afirmaciones, calificando el cambio de opinión como “insólito”.

La secretaria de Estado se preguntó “a quién le creemos ¿Al Piñera del lunes? ¿Del martes? ¿Del miércoles?”

“esta capacidad de cambiar de discurso en función de las circunstancias no parece serio, no parece responsable y tampoco se condice con el actuar que han tenido respecto del tema de educación”, señaló.

Narváez recordó que en la oposición están a favor de reponer el copago y de congelar la gratuidad, y “dado lo visto en el pasado, estas volteretas no generan confianza”, pues no es primera vez que cambia sus posturas, ejemplificando con temas como “el matrimonio igualitario y la adopción homoparental: un día decía que sí, al otro día decía que no, entonces no se sabe bien”.

Finalmente, la ministra señaló que “antes de poder decir efectivamente que él está tomando una bandera que ha sido del gobierno de la Presidenta Bachelet, tenemos que ver cuál es la letra chica”.