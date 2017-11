Beatriz Sánchez respondió al Chino Ríos: "En vez de alegar debería entrar a la política"

Beatriz Sánchez se refirió a los dichos de Marcelo Chino Ríos, donde criticaba al candidato Alejandro Guillier en su cuenta de Twitter, señalando que los periodistas son “buenos para mentir”.

Al ex tenista le llovieron críticas a través de las redes sociales y de parte de algunos actores políticos, incluyendo el mismo Guillier.

Ahora, la ex candidata presidencial del Frente Amplio criticó al ex deportista en el programa Diana de Canal 13. Indicó que “no hay que meter a todos en el mismo saco”, porque “no todos los periodistas mienten, no todos los políticos son corruptos, no todos los tenistas son buenos y malos”.

Además le envió un mensaje comentando que “en vez de alegar debería entrar en la política”.