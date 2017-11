Encuesta con advertencias: Cadem afirmó que la segunda vuelta está empatada

La empresa que fue criticada por sus estimaciones en la primera vuelta, señaló que no tiene “tiempo e información suficiente para aplicar correcciones” en este momento.

Cadem hizo publico su estudio donde indica que “desde un punto de vista estadístico, la elección del próximo 17 de diciembre se encuentra empatada” entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.

“En el total de la muestra, con 1.442 casos aplicados en 137 comunas de las 15 regiones del país, Sebastián Piñera obtiene un 39,8% (574), Alejandro Guillier un 37,3% (537)”. Mientras que un 22,9% (331 casos) señala que no sabe, no responde, da nulo, blanco o dice que no votaría.

La empresa realizó una serie de advertencias, donde no calcula la cantidad de votantes probables. “se dan a conocer los resultados del escenario de segunda vuelta sólo en el total de la muestra”.

Los encargados de realizar la encuesta sugirieron que para analizar los datos hay que tener en consideración las siguiente indicaciones: “Un 70% declara haber participado en la elección presidencial del domingo pasado, siendo que sabemos que sólo un 47% lo hizo realmente”; “un 67% afirma estar totalmente decidido a votar en la segunda vuelta” y “un 62% dice tener mucho o bastante interés en la elección”.

Desde Cadem aseguran que la base de datos “estará a disposición de toda la opinión pública, políticos, medios de comunicación, académicos y expertos que así lo quieran”.

“Dado que la segunda vuelta es en unos cuantos días más y que el Servel publicará el perfil de los votantes con posterioridad a las elecciones, no contamos con el tiempo e información suficiente para aplicar las correcciones necesarias a nuestro modelo“, fue la explicación de la empresa por las críticas al estudio que se realizó para las elecciones del 19 de noviembre.

Les recordamos que Cadem no calculará votante probable y que puso a disposición en su web la base de datos (https://t.co/sXvkzBX5IM) para que el que quiera pueda hacer su propia estimación — Roberto Izikson (@rizikson) 27 de noviembre de 2017