Guillier llamó al FA a pensar en el país y "no en quién es más gracioso para salir en medios"

Un nuevo mensaje envió el candidato oficialista al Frente Amplio. Durante esta tarde, Alejandro Guillier los llamó a “no hacer caricaturas” y entender la importancia de lo que se juega durante esta segunda vuelta.

También los llamó a priorizar el bien del país por sobre la figuración en los medios.

“El momento histórico que vive el país exige responsabilidad y no caricaturas y espero que todos se pongan a la altura de las circunstancias. Esto no es un juego de palabras, no es un juego de quién es más ingenioso, hay que entender lo que está en juego. Por lo tanto les pido a todos que en este momento pensemos en el país y no en quién es más gracioso para salir en los medios de comunicación”, dijo.

Este mensaje tensiona las relaciones de La Fuerza de la Mayoría con la naciente fuerza política. Y complica la principal fuente de nuevos votos de Guillier de cara a la segunda vuelta.

Hoy a las 18:00 hrs el candidato realizará un acto oficial para dar a conocer novedades para esta nueva campaña de cara al balotaje.