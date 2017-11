Guillier: "Piñera siempre anda diciendo tonteras, es deprimente el espectáculo que está brindando"

Alejandro Guillier aprovechó su visita a Valparaíso para referirse al error cometido por Roberto Ampuero a través de su Twitter, publicando un falso comentario donde supuestamente Nicolás Maduro entregaba su apoyo a la candidatura del abanderado de La Fuerza de la Mayoría.

“El Mercurio pidió públicas excusas por la información distorsionada que entregó. Yo le agradezco que haya tenido el coraje de reconocer el error y lo ha rectificado”, indicó Guillier.

Sin embargo, el periodista se refirió duramente a la candidatura de Piñera, quien ayer martes lo acusó de parecerse cada día más a Nicolás Maduro.

“Piñera siempre anda diciendo tonteras (…) A esta altura está tan confundido que no sabe en qué país vive. Francamente, es deprimente el espectáculo que está brindando. Todos los días cambia el discurso, ya nada es definitivo, ya no tiene principios, ya todo es al abordaje. Perdón, Chile merece un presidente serio y él no está siendo serio”.

“Dígame una cosa ¿alguien le cree a Piñera? ¿Quién en Chile le está creyendo a Piñera? si la propia derecha lo está abandonando”, aseguró.

“La gente no le cree porque acomoda el discurso según el estado de ánimo, un día me llama y me convoca a la unidad nacional y a la política de los consensos, y al otro día me acusa de cualquier cosa. ¿Puede alguien confiar en alguien que no tiene estabilidad emocional? que el país lo reflexione”, finalizó.