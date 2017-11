Piñera consideró que existe "un uso abusivo del Estado" en la campaña electoral

El candidato de Chile Vamos aseguró que avanzará en la gratuidad de en la educación técnico profesional.

Este jueves Sebastián Piñera presentó sus propuestas contra el narcotráfico y la delincuencia, destacando que habrá tolerancia cero con la delincuencia. “Todo lo que nos permita expulsar la droga de nuestro país lo vamos a hacer, todo lo que signifique fomentar la droga no lo vamos a tolerar”.

Anteriormente, el candidato de Chile Vamos tuvo una conversación con un medio nacional donde habló sobre el intervencionismo electoral. “Yo creo que se está haciendo un uso abusivo del Estado para influir en la campaña electoral y lo dice mucha gente en muchas parte de nuestro país”.

Con respecto a la gratuidad en la educación, el ex Mandatario aseguró que buscará “avanzar en gratuidad con los alumnos más vulnerables y de la clase media necesitada y por eso vamos a avanzar en materia de gratuidad en la educación técnico profesional”, agregando que “un buen Presidente tiene que priorizar, por eso he dicho que nada de lo que se promete por los candidatos, incluyendo mis compromisos, se va a poder cumplir si no recuperamos la capacidad de crecer, de crear trabajos”.