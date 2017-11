Piñera evita responder a comentario de Presidenta por supuesto intervencionismo electoral en campaña de Matthei

“Prefiero dedicar mi tiempo a hablarle a los chilenos, de sus problemas, de sus sueños, de cómo juntos vamos a construir tiempos mejores para todas las familias de Chile”.

Así, el candidato de oposición, Sebastián Piñera, respondió a las declaraciones de la Presidenta Bachelet de este miércoles, donde rechazó las críticas de intervencionismo electoral al candidato Alejandro Guillier en La Moneda, recordando algunas frases del ex presidente durante su mandato, llamando a votar por Evelyn Matthei.

“Primero, cuando Pablo Longueira no continuó en carrera, (Piñera) él dijo que Evelyn (Matthei) podía ser una gran candidata y luego en un acto de los dos años de extensión del post natal, él dijo que había que votar por Evelyn, que era una gran Presidenta. Yo nunca he mencionado candidato alguno, aunque imagino que todo el mundo sabe cuál es mi candidato”, lanzó la Presidenta.

Sin embargo, el ex mandatario declinó a responder estos dicho, señalando que la motivación de su campaña son los chilenos y no “andar discutiendo y argumentando con otros. Los que quieran entrar en un conflicto permamente, no los acompañaremos”.