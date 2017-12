Loreto Letelier debió retirarse de acto de Piñera por petición de miembro del comando

Esta tarde, el candidato presidencial Sebastián Piñera celebró esta mañana su cumpleaños en una actividad junto a los vecinos de Quinta Normal.

La ex candidata a diputada por la UDI, Loreto Letelier, fue una de las personas que llegó hasta el lugar, pero debió abandonarlo antes de que comenzara la actividad.

Letelier causó varias polémicas con sus dichos durante su campaña, incluyendo el dudar del crimen cometido contra las víctimas del Caso Quemados, señalando que ellos fueron los culpables de lo que les pasó. Sus palabras causaron molestia dentro de Chile Vamos, e incluso Sebastián Piñera declaró que no votaría por ella.

Antes de que comenzara el acto, el diputado RN y miembro del comando, Nicolás Monckeberg, se le acercó y conversó con ella, quien optó por retirarse del lugar.

Luego del diálogo con Monckeberg, Letelier comentó que “aquí yo vengo a apoyar, somos todos de Chile Vamos, y la idea es que el Presidente Piñera salga electo”. Además, agregó que “Nicolás estaba medio complicado, pero son cosas de él. Me dijo ‘mira es una cuestión que la organicé yo’ y como hubo cierta polémica con mi candidatura me pidió que me retirara, pero yo venía a entregarle todo mi apoyo al Presidente Sebastián Piñera”.