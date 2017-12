Mayol considera que la decisión del Frente Amplio es "una oportunidad histórica desaprovechada"

El ex precandidato presidencial declaró que la “instrucción” no está clara.

Luego de que el Frente Amplio decidiera dejar en libertad de acción a sus votantes, Alberto Mayol catalogó la determinación como confusa.

“No tengo claro cuál es la instrucción. Si pienso que se está diciendo que no hay que votar por Piñera y que hay que ir a votar, pienso que se está llamando a votar por Guillier. Pero después se entiende que no hay que votar por él”, declaró el ex precandidato presidencial de la coalición a un medio nacional.

Mayol comentó que la postura es confusa y que todo dependerá del criterio de cada personas. “Evidentemente es un mensaje ambiguo, es difícil entender cuál es la conducta que se sugiere al electorado. Lo que no me gusta es que se deja todo a un criterio personal, y eso siempre es así”.

El sociólogo fue consultado si la decisión se puede comparar con lo que hizo Marco Enríquez-Ominami en las elecciones del 2009. “No lo veo similar, en ese caso era como un apoyo rabioso. Yo lo veo como una oportunidad histórica desaprovechada por el Frente Amplio de dar una señal de claridad, de contundencia, de hacerse responsable de la dificultad del momento”.