Última encuesta Cadem: habría empate técnico entre Guillier y Piñera

Este viernes se revelaron los resultados de la última encuesta Cadem previo a la segunda vuelta del 17 de noviembre.

Según la medición, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera obtuvo un 40% de las menciones, mientras que el abanderado de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, contó con un 38,6%.

Además, un 21,4% de las personas de la muestra, que consiste en 1439 personas, contestó que no sabe qué hará, no responde, nulo, blanco, por ninguno o no votará.

Esta diferencia de 1,4% significa, desde el punto de vista estadístico, un empate entre ambos candidatos.

En el 71% de la muestra que declara estar totalmente decididos a votar, 46,1% respalda a Piñera, mientras que el 43,6% apoya a Guillier, lo que se mantiene dentro del margen de error.

En cuanto a la pregunta “¿Quién cree que será el próximo presidente?”, un 53% responde que Piñera, mientras que un 38% indica que Guillier.