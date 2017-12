Guillier y acusación de Piñera: "Habla que él está francamente mal"

Álvaro Elizalde catalogó que la acusación es “infundada”, mientras que Beatriz Sánchez dijo que era una falta de respeto hacia “las miles de personas que trabajaron como vocales”.

La acusación de Sebastián Piñera de que en la primera vuelta hubieron votos marcados a favor de Alejandro Guillier y de Beatriz Sánchez, provocó una serie de reacciones en la centro-izquierda.

El candidato de Fuerza de Mayoría se refirió a una “desesperación” de Piñera, la cual “habla que él está francamente mal”.

La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, respondió a través de su cuenta de Twitter, señalando que “la ambición de poder no puede justificar faltarle el respeto a las miles de personas que trabajaron como vocales. El fin no justifica los medios”.

La Presidenta Michelle Bachelet también utilizó las redes sociales y realizó un llamado a no desacreditar a las instituciones democráticas.

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde catalogó la acusación como “infundada”.

