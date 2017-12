DC “Progresismo Con Progreso” no votará en segunda vuelta

El sector encabezado por Mariana Aylwin anunció que no existen las “condiciones” para apoyar a ningún candidato.

Luego de que en el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana (DC) se decidiera apoyar la candidatura de Alejandro Guillier, el grupo “Progresismo Con Progreso” conformado por de ex autoridades de la DC anunció que no votará por ninguno de los candidatos presidenciales.

“No hay condiciones para constituir una alianza política ni apoyar a ningún candidato en esta segunda vuelta. Debemos mantenernos como una fuerza independiente, que haga oposición constructiva a quien resulte electo. No queremos votar por ideas ajenas, ni ‘en contra de’. No votaremos por los candidatos de esta segunda vuelta electoral”, señala el documento donde manifiestan su postura.

Los miembros del grupo son la ex ministra de Educación Mariana Aylwin; el ex ministro de Economía Hugo Lavados; el ex Superintendente de Salud Manuel Inostroza; el ex ministro de Salud Pedro García; el ex presidente de Metro Clemente Pérez; el ex diputado Zarko Luksic; la ex directora del Sename Delia del Gatto; la ex directora de Pro Chile Gabriela Riutort; el ex intendente Felipe Del Río; y Guillermo Le Fort, ex director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional.