Guillier y dichos a los empresarios: "Fue desafortunada la expresión"

El candidato de Fuerza de Mayoría se refirió a la acusación de votos marcados que realizó Sebastián Piñera, diciendo que “no tiene ninguna racionalidad”.

En el segundo capítulo del programa “Candidato, llegó tu hora”, Alejandro Guillier fue consultado sobre sus dichos contra los empresarios.

“Fue desafortunada la expresión meterle la mano (a los empresarios), pero a diferencia de la clase media que vive de su profesión como empleado en una empresa, cuando uno es empresario tiene beneficios tributarios”, respondió el candidato oficialista.

El abanderado de Fuerza de Mayoría también se refirió a la acusación de votos marcados que realizó Sebastián Piñera “No tiene ninguna racionalidad, porque nunca en la historia nuestra se había objetado el sistema electoral. Lo cierto es que nadie puede decir que en Chile el sistema no es genuino”.

La periodista Jennifer Warner le recordó a Guillier una entrevista con la revista Caras del 2009, donde el senador señaló que votaría por Piñera en las elecciones de esa época. “Todos cambiamos, evidentemente, tú también has cambiado, (…) con Sebastián Piñera no tengo ninguna aprensión. Me preguntaron si yo votaría por él y yo contesté, con cierta ironía: claro si presenta un programa progresista”.