Carolina Goic le da apoyo a Guillier para la segunda vuelta

La ex presidenta de la DC aseguró que el candidato de Fuerza de Mayoría representa “un avance en justicia social”.

A siete días de que se realice la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la ex presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, se reunió con Alejandro Guillier para manifestarle su apoyo.

“Ha sido la ciudadanía la que ha establecido que sea Alejandro Guillier quien enfrente a Sebastián Piñera y hoy es, frente a dos caminos, la mejor opción para trabajar en un Chile inclusivo, que avance en justicia social”, manifestó Goic.

Por su parte, Guillier agradeció el gesto. “Quiero agradecerle la generosidad porque inmediatamente me dio su apoyo. Me ha hecho una serie de propuestas, que hemos recogido. Hemos hablado sobre cómo mejorar nuestra agenda de probidad y transparencia”, agregando que “estamos muy contentos, porque Carolina siempre es un gran aporte. Siempre he destacado que ella ha sido una muy leal colaboradora con el Gobierno y vamos a trabajar en la misma línea con mi Gobierno”.