Denuncia twittera: Periodista acusó a Ossandón de pedirle que votara por Piñera

Felipe Parada declaró que el ex precandidato presidencial lo había llamado por teléfono.

Pareciera que las acusaciones y denuncias en Twitter están a la orden del día, sobre todo en la política. Esta vez Felipe Parada, periodista y ex candidato a concejal por Recoleta, señaló que Manuel José Ossandón lo llamó para pedirle que votará por Sebastián Piñera.

Según Parada, los argumentos de Ossandón eran que “Guillier y el Partido Comunistas no son lo mejor”.

Me llamo @mjossandon para pedirme que votara por Piñera porque Guillier y el partido comunistas no son lo mejor. Están desesperados en la derecha porque estamos a una semana de salir a votar en masa para NO RETROCEDER y seguir avanzando!

— Felipe Parada (@FelipeParadaM) 9 de diciembre de 2017