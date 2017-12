Pablo Schwarz le respondió duramente a Gabriel Boric por comentarios sobre los "nuevomayoristas"

El actor entregó sus argumentos para votar por Alejandro Guillier en la segunda vuelta presidencial.

Pablo Schwarz se ha hecho conocido en el último tiempo por mostrar su forma de pensar en las redes sociales. Esta vez el actor le respondió un twit a Gabriel Boric.

“Es bien sorprendente el nivel de agresividad de los nuevomayoristas a quienes no nos hace sentido el “todos contra la derecha” y no nos han convocado propuestas de Guillier. ¿Quieren que todo el FA los apoye unánimemente solo por un “anti algo”? Así no”, comentó el diputado del Frente Amplio.

Schwarz, que tiene su tendencia política bien marcada, no aguantó los dichos de Boric y le respondió mediante un twit. Anti Piñera, anti pinochetista, anti fachista, es un anti que a mí me basta y me sobra para votar por Guillier . Y me bastó de sobra para votar antes por Beatriz Sánchez. No es un anti cualquiera, joven.

MIRA LOS TWITS ACÁ: