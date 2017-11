¿Desubicada? redes sociales arden por venta de muñeca relacionada con Teletón

La multitienda Ripley quiso dar un giro a su ayuda anual a la Teletón, presentando a la venta una muñeca muñeca que viene acompañada de muletas y una silla de ruedas.

Sin embargo, al parecer muchas personas no han reaccionado bien a esta promoción en redes sociales.

El llamado “Combo Teletón” ha generado bastantes críticas por su nombre. Además, muchas personas en situación de discapacidad consideran una “burla” esta forma de generar conciencia

MIRA ABAJO UN VIDEO DEL PRODUCTO Y REACCIONES DE TWITTER

No basta con disculpas, su forma de generar sensibilidad con el tema de inclusión, no es la correcta…. ME PARECE UN BURLA. Además debo decir que acentuar la diferencia provoca mas discriminación. QUE ABSURDO: "LA MUÑECA DIFERENTE". NO me fascina Ripley.

— G. Barrios V (@GBarVil) 20 de noviembre de 2017