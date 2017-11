El regalo de cumpleaños que ha dado la vuelta al mundo

Siempre hay historias que se encargan de devolvernos la fe por el ser humano. Esas historias que tocan la fibra y nos hacen emocionar.

Es lo que pasó con Bailey Sellers, una joven que acaba de cumplir 21 años.

¿Qué hay de nuevo y emocionante con eso?

Lo distinto, es que es la fecha en la que recibiría por última vez un regalo de su padre, muerto cuando ella tenía 16 años.

Antes de morir, su padre pagó por adelantado un ramo de flores que debería llegar cuando ella cumpliera los 21 años. Lo que sucedió hace unos días y que fue subido a redes sociales por la joven con el siguiente mensaje:

“Mi padre falleció cuando yo tenía 16 años de cáncer y antes de morir me pagó las flores para que pudiera recibirlas todos los años en mi cumpleaños. Bueno, este es mi cumpleaños número 21 y el último. Te extraño tanto”, escribió en una publicación en la que compartió las flores además de la carta escrita por su padre antes de morir.

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. 💜 pic.twitter.com/vSafKyB2uO

