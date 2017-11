Whatsapp permitirá grabar audios sin mantener apretada la pantalla

Desde la empresa de Whatsapp han decido agregar dos nuevas funciones a la aplicación, para mejorar la experiencia de sus usuarios.

Según el sitio Mashable, el servicio de mensajería permitirá a grabar y enviar mensajes de audio sin la necesidad de mantener el botón apretado.

Para esto, solo se deberá presionar y deslizar el ícono del micrófono hacia arriba, y para detener la grabación bastará con tocar nuevamente.

Además, la aplicación contará con la posibilidad de reproducir videos de YouTube de manera automática, sin tener que salir de Whatsapp.

De esta manera, se podrá visualizar el video que le envíen sin abandonar el chat, lo que permitirá continuar con la conversación y comentar el video sin la necesidad de esperar que este termine.

Según la cuenta de Twitter WABetaInfo, la función se encuentra desactivada pero se podría habilitar en cualquier momento.

Note that the YouTube feature in WhatsApp is currently disabled, also if the changelog reports it. Probably they missed to enable it.

I will inform you when WhatsApp will enable it from the server, probably tonight.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 28, 2017