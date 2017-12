Este fue el tuit más compartido del año

Durante diciembre comienzan a aparecer las listas de recuento de las cosas que han pasado durante el años. Twitter no se queda atrás y reveló los tuits y temas más destacados del año.

La publicación con más retuits en el año fue el de Carter Wilkerson, un joven estadounidense que pidió que lo retuitearan para ganarse un año de nuggets de pollo gratis.

Si bien no llegó a los 18 millones que le pedía la cadena Wendy’s, los 3,6 millones de compartidos logró que sí ganara su premio.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

El segundo lugar, con 1,7 millones de retuits quedó el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien logró además quedar en el quinto y octavo lugar.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017